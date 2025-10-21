A turma do contra

Antes das redes sociais, ser do contra era mais trabalhoso. Nestudio / stock.adobe.com

Eles sempre existiram, mas foram amplificados pelas redes sociais. São os representantes da chamada “turma do contra”, aqueles que sentem prazer em remar na direção oposta, ainda que sem bússola nem destino.

Ser diferente, em si, não é defeito. O grande cronista Nélson Rodrigues já dizia que “toda unanimidade é burra”. Discordar, quando há pensamento e propósito, é um exercício saudável: ajuda a enxergar melhor todos os lados de qualquer questão. O problema é quando a discordância não vem da razão, mas do desejo de ser diferente, de ser notado, de deixar uma marca — nem que seja pelo simples gosto de destoar da maioria. É essa vocação para o azedume que os distingue. Entre dezenas de comentários gentis, é a frase atravessada, sem argumento nem cuidado, que se aloja na memória. O efeito é o mesmo de um pelo inflamado: entre tantos, é o que incomoda.

Em alguns casos, trata-se de uma condição clínica. O chamado Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) é caracterizado por um padrão persistente de comportamento negativo, hostil e provocador, que afeta relacionamentos, trabalho e vida social. É mais comum em crianças e adolescentes, mas pode afetar adultos também. Os sintomas incluem perda frequente de paciência, recusa em cumprir regras, irritabilidade e tendência permanente à discussão.

Antes, ser do contra era mais trabalhoso. Exigia o envio de cartas às redações, com a esperança de ver o protesto publicado na seção de leitores. Quando o autor era identificado como reincidente na chatice, suas missivas passavam a repousar nas gavetas dos editores. Hoje, com as redes sociais oferecendo palanques ilimitados e audiências imediatas, os inconvenientes se multiplicaram. Comentam tudo, a qualquer hora, com a pontualidade de quem cumpre uma tarefa de ofício.

No quesito presença, jamais seriam reprovados por excesso de faltas. À maioria equilibrada, que sabe reconhecer méritos e apontar falhas conforme a situação, resta aceitar que essas pessoas fazem parte do pacote da vida online. No máximo, ao identificar os chatos reincidentes, dá para bloqueá-los — providência que, pessoalmente, só recomendo em casos explícitos de calúnia ou difamação.