Brasil precisa de terceira via com urgência

País precisa de uma terceira via capaz de criar pontes sobre o precipício existente entre direita e esquerda. rawintanpin / stock.adobe.com

O Sete de Setembro mostrou as feridas abertas da política nacional. As ruas reforçaram o abismo entre direita e esquerda. Bolsonaristas pediram anistia para o ex-presidente e seus aliados. Movimentos progressistas exigiram condenação. Em pleno Dia da Independência, o país mostrou a falta do que mais precisa: unidade em torno de um projeto comum. Essa divisão não é nova, mas a cada dia se aprofunda. A intransigência virou norma. O espaço para diálogo desapareceu. Fatos deram lugar a narrativas. Adversários se tornaram inimigos. O risco não está na divergência, mas na incapacidade de conversar. A democracia, que deveria abrigar opiniões divergentes, foi reduzida a trincheiras ideológicas. Nesse clima, políticas públicas essenciais — economia, saúde, segurança, educação — ficam travadas. A derrota do outro vale mais que a vitória do país.

Diante desse cenário, o Brasil precisa com urgência de uma terceira via, capaz de criar pontes sobre o precipício existente entre direita e esquerda. Uma liderança ou projeto que vá além da negação do lado oposto. Alguém capaz de representar a maioria silenciosa, formada por cidadãos preocupados com o bem-estar de suas famílias, e não com uma guerra ideológica sem fim. O problema é que o mesmo ambiente político que torna uma nova alternativa necessária é o que dificulta seu surgimento. A radicalização criou "bolhas" que funcionam como verdadeiras máquinas de cancelamento. Qualquer tentativa de moderação é imediatamente sufocada. Um conciliador será atacado pela direita por não se alinhar aos ditames do bolsonarismo e pela esquerda por não se submeter ao lulismo raiz. O fogo cruzado simplesmente não abre espaço para a conciliação.

De fato, a um ano das eleições presidenciais de outubro de 2026, nenhum nome capaz de romper com o extremismo direita-esquerda ganhou força. Ao contrário, figuras apontadas como moderadas resolveram radicalizar o discurso, mesmo que isso afaste os eleitores do centro.