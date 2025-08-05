Violência contra as mulheres: todos somos responsáveis

De janeiro a junho de 2025, o estado registrou 36 feminicídios. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O assassinato brutal de Eduarda Carvalho dos Santos, de 21 anos, em Alegrete, na Fronteira Oeste, escancarou novamente as falhas na rede de proteção às mulheres no Rio Grande do Sul. Ela foi morta com 127 facadas pelo companheiro dentro da casa que compartilhavam no bairro Tancredo Neves. Eduarda sofria agressões desde 2019. Foram ao menos quatro ocorrências registradas, com relatos de tapas, socos e ameaças. Em nenhuma das ocasiões foi ela quem chamou a polícia. As denúncias partiram de terceiros. Por isso, também não havia medida protetiva em vigor.

O caso se soma a uma estatística vergonhosa para todos os gaúchos. De janeiro a junho de 2025, o estado registrou 36 feminicídios — uma média de seis por mês. O número representa aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 30 mortes. O crescimento ocorre na contramão da redução dos demais crimes contra a vida. Homicídios caíram 27%, e latrocínios, 28%.

Especialistas apontam que a violência contra a mulher continua subnotificada. Por medo, vergonha ou dependência financeira, muitas vítimas não denunciam os agressores. A ausência de registros formais dificulta a adoção de medidas protetivas, como demonstra o caso de Alegrete. Para tentar conter os casos, o governo gaúcho tem adotado uma série de medidas. A mais recente é o protocolo da Polícia Civil que classifica as denúncias por cores: verde (normal), laranja (média prioridade) e vermelha (urgente). A medida prioriza vítimas em situação de risco iminente. No entanto, a iniciativa só funciona mesmo em denúncias formalizadas.

A grande dificuldade está na prevenção, em ações capazes de se antecipar às tragédias e salvar vidas. Nesse sentido, é essencial a participação do entorno das possíveis vítimas. Familiares, amigos e vizinhos precisam ser conscientizados da necessidade de denunciar os casos de violência doméstica para as autoridades. É claro que o papel da polícia é essencial para proporcionar segurança. Mas combater o problema de modo eficiente exige respostas integradas e urgentes da sociedade em geral.