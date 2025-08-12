Selva digital ameaça nossas crianças

YouTuber publicou vídeo com o título "Adultização". Youtube / Reprodução

Tempos atrás, uma pequena ouvinte pediu para tirar uma foto comigo. Queria mostrar aos colegas quem era o “tio” que ouvia no rádio a caminho da escola, acompanhada pelos pais. Imaginei que exibiria a imagem no celular, mas ela perguntou se poderia publicá-la no Instagram. Consenti, mas surpreso: a guria tinha apenas oito anos. Questionei a mãe sobre a entrada tão precoce da filha no mundo digital, mas a mulher não se mostrou preocupada. Movido pela curiosidade, acessei o perfil. Encontrei retratos com familiares, amigos e colegas, mas também coreografias com gestos sexualizados — um prato cheio para pedófilos virtuais.

O caso é um exemplo do alerta feito pelo influenciador Felipe Bressamin Pereira, o Felca, no vídeo Adultização, que explodiu no YouTube com quase 30 milhões de visualizações em apenas quatro dias. Com linguagem simples e objetiva, ele revelou como os algoritmos das redes podem ser facilmente induzidos a recomendar conteúdo infantil a usuários de má índole. Num teste perturbador, Felca criou um perfil falso, curtiu vídeos de crianças e, em poucos minutos, o sistema passou a exibir exclusivamente esse tipo de material.

A grande e imediata repercussão do vídeo pode acelerar a votação pela Câmara dos Deputados de um projeto já aprovado no Senado que obriga as plataformas a reformular algoritmos e denunciar conteúdos de exploração infantil. A pauta deve avançar sem obstáculos, já que é um dos raros temas capazes de unir direita e esquerda no Congresso.

É, sem dúvida, uma ação necessária. Contudo, nenhuma legislação vai substituir a vigilância de pais e tutores. A prevenção tem que começar dentro de casa. É essencial que adultos percebam a gravidade da situação. O perigo ganhou contornos ainda mais sombrios com a ascensão da inteligência artificial. Hoje, uma foto inocente e até carinhosa de seu filho pode ser distorcida em segundos e transformada em material pornográfico infantil com tal precisão que se torna quase impossível distinguir o falso do verdadeiro.

Leia Mais Motta diz que pautará projetos sobre crianças após vídeo de Felca sobre "adultização"