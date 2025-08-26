Fundo eleitoral: a farsa da igualdade

Trato do assunto porque o debate sobre o montante do Fundão para 2026 se aproxima. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A política brasileira tem vocação para produzir soluções que logo se convertem em distorções ainda maiores. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, é um exemplo cristalino. Criado em 2017, após a Lava Jato e a proibição das doações empresariais, foi anunciado como mecanismo de democratização do acesso ao poder. A promessa era equilibrar disputas, reduzir a influência de grandes empresas e abrir espaço a novas lideranças. Passados alguns anos, o efeito foi o contrário.

Na prática, o fundo virou instrumento de concentração. Apenas 2% dos valores são divididos igualmente entre todos os partidos. Os outros 98% seguem o tamanho das bancadas e o número de votos da última eleição, o que transforma a disputa em um jogo com resultado previsível: quem é grande fica ainda maior, enquanto os pequenos são condenados à irrelevância. O resultado é a perpetuação de grupos políticos, a redução da alternância e o bloqueio à renovação política.

Leia Mais União Brasil e PP oficializam federação partidária com maior bancada no Congresso

A recém-criada União Progressista — fusão entre União Brasil e Progressistas — escancara essa lógica. Com 109 deputados, 15 senadores, 1.335 prefeitos e sete governadores, a federação nasce como a maior força política do país. Mais do que afinidade ideológica, o que une as siglas é o acesso ao dinheiro do Fundão, que seria de R$ 954 milhões, com base nos valores de 2024. Um casamento de conveniência que tem como dote o dinheiro público.

O valor do fundo tem subido de forma escandalosa a cada eleição. Começou com R$ 1,7 bilhão em 2018, saltou para quase R$ 5 bilhões em 2022 e se manteve nesse patamar para as eleições municipais de 2024, mesmo com um número muito menor de candidatos na disputa. O disparate não é apenas financeiro, é também um acinte moral. Mesmo enfrentando uma das maiores cargas tributárias do mundo, o cidadão é forçado a pagar marqueteiros, gráficas, combustível e todo o aparato usado nas campanhas. Recursos que poderiam ser destinados a hospitais, escolas, rodovias, saneamento e outros serviços necessários para melhorar a vida do brasileiro.