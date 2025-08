Precisamos voltar a escutar

As redes sociais, que surgiram como promessa de conexão e pluralidade, se transformaram em arenas de confronto. Nestudio / stock.adobe.com

Vivemos tempos de intolerância e impaciência. Um período em que a discordância virou sinônimo de inimizade e a crítica, munição para ataques pessoais. As redes sociais, que surgiram como promessa de conexão e pluralidade, se transformaram em arenas de confronto. Basta uma opinião diferente para que se acione o gatilho do ódio. Não basta discordar da opinião alheia. Tem que xingar, tem que ofender. O que se vê, dia após dia, é o ser humano abrindo mão de valores fundamentais: respeito, empatia, escuta e tolerância. Valores aprendidos na família, reforçados na escola, praticados entre amigos e no ambiente de trabalho, hoje parecem esquecidos diante das telas de celular ou computador. Uma simples divergência é suficiente para disparar ofensas, julgamentos, rótulos. E quando não bastam os insultos, surgem as fake news, calculadas para ferir reputações, desestabilizar relações e sabotar ideias.

Criou-se a ideia de que recuar é sinal de fraqueza, quando na verdade é um gesto de maturidade

Por trás da facilidade do clique, há um fenômeno perigoso: a eliminação da pausa. Antes da internet, a raiva esbarrava no tempo. Era preciso refletir, escrever, reescrever, procurar meios de contato. Hoje, qualquer irritação vira postagem em segundos, publicada com o calor da emoção — e, muitas vezes, o veneno da bile. Não há freio, nem filtro. A linguagem se embruteceu, a escuta desapareceu. E o que sobra é a reação imediata, quase sempre desproporcional.