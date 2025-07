Lula é um político de sorte

Lula é, sem dúvida, um político de sorte . Enfrentando crescente insatisfação popular e liderando um governo que ainda não disse a que veio, o presidente foi inesperadamente favorecido pela ofensiva de Donald Trump contra a soberania brasileira . A chantagem do mandatário americano, feita em defesa de Jair Bolsonaro, reverteu momentaneamente a maré desfavorável e deu a Lula o raro privilégio de se reposicionar como defensor da pátria — justo ele, tantas vezes acusado por adversários de conivência com regimes autoritários estrangeiros.

A reação inicial da opinião pública nacional foi previsível: indignação contra Trump e os Estados Unidos. Mas o patriotismo, por mais que mobilize no curto prazo, não resolve os problemas do cotidiano. Para o cidadão comum, o que realmente pesa é o bolso. Se a economia for impactada pelas retaliações norte-americanas, o discurso nacionalista perderá força. E os atuais aplausos rapidamente se transformarão em cobranças com endereço certo: o Palácio do Planalto.