Falso nacionalismo

O presidente americano, ao anunciar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros , não apenas atropela os princípios do comércio internacional, como fere diretamente nossos interesses econômicos. Trump atinge um povo inteiro em troca de um favor político a seu aliado ideológico Jair Bolsonaro . E o mais grave: encontra apoio justamente entre os que se dizem defensores da pátria. Gente que, se fosse coerente com seu discurso inflamado, deveria estar nas ruas exigindo respeito em vez de apoiar um líder estrangeiro autoritário que nos ameaça com sanções injustificadas.

Aplaudir Trump é profanar a bandeira que dizem venerar. É rasgar a Constituição que juram defender. É trair os interesses nacionais em nome do culto a um único indivíduo. O mais revoltante é que essa postura não é acidental. A família Bolsonaro, ao defender abertamente a chantagem americana, confirma que seu compromisso não é com a nação, mas com a própria sobrevivência política. O ex-presidente, com cinismo inigualável, sugere que Trump só recuaria se ele fosse anistiado. Ou seja, transformou uma agressão ao país em moeda de troca para sua impunidade. E seus seguidores, em vez de se revoltarem, aplaudem. Onde está o "Brasil acima de tudo"? Na realidade, para essas pessoas, o lema sempre foi "Bolsonaro acima do Brasil".