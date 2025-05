Cadeia para muitos, gaiola dourada para poucos

Condenado a oito anos e dez meses de detenção por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, 75 anos, ficou apenas seis dias na prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da defesa e autorizou o cumprimento da pena em regime domiciliar. A decisão levou em conta a idade avançada e laudos médicos — Collor sofre de mal de Parkinson em estágio avançado, apneia grave do sono e transtorno bipolar. Com a autorização, o político alagoano trocou a cadeia por uma cobertura de luxo com vista para o mar na orla de Maceió. O imóvel, avaliado em R$ 9 milhões, tem cerca de 600 metros quadrados, incluindo piscina, bar privativo, cinco suítes e cinco vagas de garagem. Collor só não estará totalmente à vontade porque foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.