Salários acima do teto: Leite responde a fala de desembargador

Leite afirma que crítica ao teto salarial foi dirigida ao sistema nacional, e não especificamente ao Judiciário gaúcho. Maurício Tonetto / Palácio Piratini / Divulgação

O governador Eduardo Leite classificou, nesta terça-feira (7), como um “ataque pessoal” a fala recente proferida pelo desembargador Túlio Martins, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em entrevista à Rádio Gaúcha.

A divergência remonta à quinta-feira passada, dia 2, quando o governador Eduardo Leite criticou publicamente a decisão do STF de flexibilizar as regras para o pagamento dos chamados penduricalhos do Judiciário. Naquele dia, Leite afirmou:

— Teto é teto, não é rooftop. Não é terraço sobre o que se colocam outras coisas. É o limite da remuneração e deve ser observado.

No dia seguinte, em entrevista à Rádio Gaúcha sobre o mesmo assunto, o desembargador Túlio Martins afirmou que Leite também paga salários acima do teto para os seus servidores, citando diretamente a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), órgão jurídico do governo do Estado. Na fala, o desembargador disse que Leite tentava, com a fala, posar de “vestal”, termo que remete às sacerdotisas da deusa Vesta, mulheres castas e que garantiam a proteção de Roma, e que significa também "pessoa que se dá por muito pura".

— O governador do Estado vem posando de vestal, dizendo ‘ó, que horror!’. Está bonitinha a declaração dele. Sugiro que ele (Leite) olhe a folha do pagamento do Executivo e refaça os conceitos dele — disse o desembargador.

Nesta terça (7), questionado sobre a fala do desembargador, Leite destacou que não fazia, ao falar de rooftop, crítica ao TJ gaúcho nem a magistrados.

— Eu lamento profundamente o ataque pessoal que o desembargador me faça, porque a minha crítica não foi sequer ao Judiciário gaúcho e menos ainda pessoalmente a qualquer desembargador. Não vou revidar com o ataque pessoal. A minha análise ali foi sobre a questão do Judiciário, nacionalmente — disse Leite, que reforçou a crítica, em outro trecho:

— Insisto: respeito o Judiciário gaúcho, e lamento que a minha manifestação tenha recebido um ataque de ordem pessoal, porque quando ele (desembargador) faz uma análise sobre a minha (fala), “o governador tem posado de vestal” é um ataque pessoal, não é sequer no argumento que eu trouxe a resposta do desembargador.

Na mesma resposta, o governador disse compreender que o TJ gaúcho e órgãos do governo do Estado também busquem salários acima do teto, quando isso é identificado em vários outros pontos do país.