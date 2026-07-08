"Nenhuma rede educacional foi consultada", diz secretário sobre férias escolares obrigatórias durante Copa do Mundo de futebol feminino

Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

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