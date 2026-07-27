Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Divaldo Lara
Notícia

Ex-prefeito de Bagé é investigado em nova ação do MP por suspeita de arrecadar dinheiro de servidores para contribuição partidária

Apuração em conjunto com a Polícia Federal aponta que recursos teriam ido caixa paralelo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Andressa Xavier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS