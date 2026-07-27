Ex-prefeito de Bagé é investigado em nova ação do MP por suspeita de arrecadar dinheiro de servidores para contribuição partidária

Divaldo Lara já havia sido condenado em outubro de 2025 por enriquecimento ilícito. Rodrigo Sarasol / Prefeitura de Bagé/Divulgação

O ex-prefeito de Bagé Divaldo Lara (Republicanos) é alvo de mais uma ação do Ministério Público (MP) gaúcho. Ajuizada na última sexta-feira (24), a ação de improbidade administrativa ainda inclui outras seis pessoas, cujos nomes não foram revelados.

Segundo a investigação do MP e da Polícia Federal (PF), eles seriam integrantes de um esquema de desvio e apropriação de recursos públicos municipais.

Em nota, Lara afirma ser vítima de um "ataque pessoal" e diz tratar-se de "fato antigo e já investigado" (leia a íntegra abaixo).

De acordo com a investigação, ao longo dos dois mandatos de Lara, entre 2017 e 2024, servidores comissionados e ocupantes de funções gratificadas da prefeitura teriam sido pressionados a repassar parte dos seus vencimentos. A justificativa era de contribuição partidária.

Os pagamentos estariam atrelados a permanência em cargos, nomeações e manutenção de benefícios. Quem não aceitava, de acordo com a MP, poderia ser exonerado ou perder vantagens ligadas às funções exercidas.

As apurações também indicam que parte significativa dos valores arrecadados não teria sido registrada na contabilidade oficial do partido político beneficiado nem informada à Justiça Eleitoral. De acordo com a ação, os investigados teriam mantido uma espécie de caixa paralelo, e parcela dos recursos teria sido utilizada em benefício pessoal do ex-prefeito.

A PF também reuniu elementos que apontariam para o pagamento, em dinheiro, de despesas particulares e familiares do ex-prefeito com recursos provenientes dessas contribuições feitas pelos servidores municipais.

O MP pede, nesta ação, o reconhecimento da prática de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e a aplicação das sanções previstas em lei, entre elas a devolução dos valores obtidos de forma irregular, a suspensão dos direitos políticos e a perda de eventual função pública ocupada pelos envolvidos. Agora, a Justiça analisará o pedido do MP.

Divaldo Lara já havia sido condenado em outubro de 2025 por enriquecimento ilícito, em ação que apontou atos de improbidade administrativa no caso da atuação de Oscips, as organizações da sociedade civil de interesse público.

Contraponto

O que diz Divaldo Lara:

Não recebo essa notícia como novidade! É mais um ataque pessoal e de caráter ideológico da ESQUERDA.

Vemos a mesma estratégia de sempre. Às vésperas de eleição, reativam denúncias antigas para gerar manchetes. Após o anúncio da minha candidatura a Deputado Federal pelo RS, isso já era esperado.

Trata-se de fato antigo e já investigado. Depois que corri o Lula de Bagé, sou alvo de perseguições e respondo a acusações do mesmo tipo.

Neste ano de 2026 tive julgado uma suposta "rachadinha" onde fui inocentado em última instância, por UNANIMIDADE.

Não é coincidência o momento: no dia seguinte e após à confirmação do meu nome como candidato a Deputado Federal, voltam os ataques e perseguições. Aliás, a mesma forma que atacam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, alvo de acusação antiga reaproveitada às vésperas da disputa.