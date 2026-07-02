“Ela foi muito mal”, diz presidente do PL sobre post de Michelle Bolsonaro citando Anthony Garotinho; entenda

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, contou à Rádio Gaúcha que já conversou com Flávio e Michelle Bolsonaro após o vídeo postado pela ex-primeira-dama na última semana, em que ela rompe relações com o enteado. Embora não tenha conversado com Bolsonaro por causa da prisão domiciliar, Valdemar afirma que tem certeza de que o ex-presidente não participou da elaboração do vídeo. “Ele jamais faria isso com o Flávio”.

Depois da conversa com o presidente da sigla, Michelle afirmou que sairia do comando do PL Mulher e ainda repostou nas redes sociais um trecho em que Anthony Garotinho afirma que tem vídeos de orgias de Daniel Vorcaro, em que supostamente aparecem políticos e mulheres nuas. “Ela foi muito mal. Garotinho não tem credibilidade, está vivendo de atacar os outros. É um camarada ruim de coração”, disse Valdemar.

Ele garante que o repost não é sinal de que ainda tenha algo a surgir sobre Flávio, em relação ao ex-dono do Banco Master, e disse que tem convicção de que nada mais vai aparecer. “Flávio é candidatíssimo. Não tem nada de novas revelações”, declarou.