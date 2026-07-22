"A Justiça Militar é muitíssimo rigorosa", diz desembargador sobre caso de agricultor morto por policiais em Pelotas 

Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Entrevista na Gaúcha
Notícia

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