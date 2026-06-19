Todos os caminhos levam a Vorcaro

No campo político, o sonho mesmo seria que o caso Master evaporasse. WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

É cada vez mais difícil encontrar novas palavras para falar do caso Master e seus tentáculos, mas não podemos esmorecer, sob pena de ver mais um escândalo brasileiro terminar em nada. O cansaço de repetir o tema está nos deixando atônitos, enquanto os podres não param de aparecer. Assim, anestesiados, acabamos nos acostumando a cifras bilionárias e mimos milionários destinados a amigos com poder de decisão.

O ponto é que o Master e Daniel Vorcaro fazem com que o silêncio de Brasília se torne ensurdecedor. Poucos fazem força para investigar, à exceção da Polícia Federal, que cumpre sua obrigação e, pelo que vemos, com autonomia. A Procuradoria-Geral da República e André Mendonça agem quando são requisitados. No campo político, o sonho mesmo seria que o caso Master evaporasse. Alguns até mencionam a possibilidade de uma CPI, que sabemos não investigar nada, mas o que, de fato, está sendo feito para mexer nessa poeira? A resposta é: nada, a não ser tentar varrê-la para debaixo do tapete.

Não me refiro aos que sequer conheciam Vorcaro e acabaram em uma foto com ele por circunstâncias de agenda, mas àqueles que trocaram mensagens, favores e abraços calorosos. No caso do senador Ciro Nogueira, do PP, o abraço foi literal: serviu para aquecer a dupla durante uma viagem aos Alpes franceses. Tem foto e tudo, além de uma conta de quase dois milhões de reais pelo passeio. Nesta semana, veio à tona um apartamento de dois milhões e meio de reais para Jaques Wagner, do PT, que teria sido pago por Vorcaro. Entre os mimos, também há viagem para o presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, além de ajuda para um empréstimo à cunhada do deputado. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, nega ter recebido 30 milhões de dólares do banqueiro. Flávio Bolsonaro, do PL, também jurava que nem conhecia Vorcaro, mas estava de pires na mão pedindo dinheiro para um filme do pai. Sem esquecer as mensagens, inclusive as de visualização única, e os encontros com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que entendem que magistrados não precisam de um código de conduta. Ufa! Citei muitos, mas não todos os contatos da agenda de Daniel Vorcaro.

O ex-todo-poderoso dos políticos sempre se preocupou com a privacidade de seus convidados em festas e orgias de luxo, com a presença de mulheres que, de preferência, não falassem português, e em mansões capazes de guardar segredos profundos que, aos poucos, vêm sendo revelados.