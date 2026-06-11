"Precisamos que, de fato, se aportem novos elementos", diz diretor-geral da PF sobre possiblidade de delação de Daniel Vorcaro

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta quinta-feira (11) que a possibilidade de uma colaboração premiada de Daniel Vorcaro envolve necessariamente novas informações que podem ser trazidas pelo investigado.

— Precisamos que, de fato, se aportem novos elementos, informações, dados, pessoas e circunstâncias que acrescentem algo à investigação — resumiu, em entrevista ao Gaúcha Atualidade. O ex-dono do Master tem ensaiado essa tentativa, até agora sem sucesso. Isso porque muitas provas já foram obtidas a partir de documentos e, principalmente, a partir da apreensão de celulares de Vorcaro. Andrei Rodrigues não soube precisar se são seis ou oito aparelhos, mas é um alto volume de informações.

— Estamos bastante avançados na análise de conteúdo do material probatório — afirmou.

Não há, no entanto, previsão de prazo para o final das investigações, até porque da primeira suspeita derivaram outras operações mirando possíveis envolvidos em outros Estados. O diretor da PF disse que essa é a maior investigação da história da corporação, elogiou a condução do Banco Central e ressaltou que a Polícia Federal não persegue nem protege quem quer que seja. Ele não divulgou o número de investigados até por afirmar que é difícil quantificar, mas garantiu que todos os envolvidos serão identificados a partir de evidências.

Enquanto políticos têm falado sobre a necessidade de criação de uma CPI, o chefe da Polícia Federal diz que respeita e que esta é uma atribuição do Congresso, mas que se preocupa com o baixo resultado prático e técnico.

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— Elas trazem até embaraços e vazamento de dados sigilosos — ponderou, garantindo mais uma vez que o trabalho de investigação está avançando como se espera.