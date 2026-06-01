"É uma aberração", diz especialista sobre passar a chamar facções criminosas de grupos terroristas

O professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra e PHD pela USP, Ronaldo Carmona, classificou como aberração chamar facções de grupos terroristas. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, programa da Rádio Gaúcha, Carmona afirmou que a diferença é muito clara. Terroristas têm como objetivo de seus atos a tomada de poder. Já as organizações criminosas, como PCC e CV, se infiltram no Estado com o objetivo de facilitar as ações do crime organizado.

Ao mesmo tempo, Ronaldo Carmona alertou que a mudança de nomenclatura não pode ser confundida com leniência com o crime.

— O Estado brasileiro precisa enfrentar de forma muito dura o fato de que áreas expressivas do Brasil estão sob comando de organizações criminosas — disse o pesquisador.

Entenda o caso

O Departamento de Estado dos EUA anuncia, a partir de 5 de junho, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) e também como Foreign Terrorists Organizations (FTOs). Traduzindo, as maiores facções brasileiras vão ser denominadas pelo governo norte-americano como organizações terroristas estrangeiras, com atuação global. Mesmo que não tenham ideologia, algo fundamental a terroristas.

Mas o que significa esse ato na prática? Um dos sites de geopolítica mais prestigiados do país, No Front Militar, fez um resumo das consequências da medida: