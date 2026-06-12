Caso Marcos Nornberg: conclusão da Polícia Civil contraria investigação da Brigada Militar

Polícia Civil realizou constituição da morte de Marcos Nörnberg na propriedade do agricultor, em Pelotas. Felipe Valduga / Agência RBS

A Polícia Civil vai concluir nos próximos dias o inquérito que apura a morte do agricultor Marcos Nörnberg durante uma abordagem da Brigada Militar, na zona rural de Pelotas. Haverá indiciamentos de brigadianos.

A conclusão vai contrariar o entendimento da própria Brigada Militar. Em procedimento interno já encerrado, a corporação concluiu que não houve crime na atuação dos policiais envolvidos na ocorrência.

Os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), considerados peças centrais para o desfecho da investigação, já foram entregues à Polícia Civil e estão sendo analisados pelos responsáveis pelo inquérito. Isso porque, além de todos os procedimentos, também foi feita a reconstituição daquela madrugada. A expectativa é de que o relatório final seja encaminhado nos próximos dias.

Marcos Nörnberg morreu na madrugada de 15 de janeiro de 2026, após 18 policiais ingressarem em sua propriedade rural durante uma operação. Os brigadianos chegaram ao local após receberem informações de um suspeito detido anteriormente, no Paraná, que apontava a existência de criminosos escondidos na área. A suspeita não se confirmou.

Desde então, o caso provocou forte repercussão e passou a ser acompanhado de perto pela família do agricultor, que cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias da ação policial.