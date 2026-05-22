Estamos formando pessoas que sabem cancelar, mas desaprenderam a dialogar

"Diálogo Frustrado", xilogravura de Antônio Henrique Amaral Antônio Henrique Amaral / Ilustração

Tem uma teoria que ajuda a explicar não apenas o comportamento nas redes sociais, mas também a forma como convivemos no mundo real. É extremamente confortável viver cercado de pessoas que pensam como nós. Ler opiniões que reforçam aquilo em que acreditamos, ouvir comentários que validam nossas convicções e permanecer em ambientes onde dificilmente seremos contrariados. Afinal, existe um alívio quase automático em ser compreendido, aceito e aplaudido.

O problema começa quando essa zona de conforto vira viver bitolado. Quando a convivência com ideias diferentes passa a ser vista como ameaça. Aos poucos, deixamos de exercitar algo básico para qualquer sociedade saudável: a capacidade de discordar sem transformar o outro em inimigo. Basta uma opinião contrária para que muitos reajam de maneira desproporcional. Em vez de argumentar, atacam. Em vez de discutir ideias, tentam desqualificar pessoas. Criticam aparência, vida pessoal, origem ou qualquer coisa que sirva para enfraquecer quem pensa diferente.

Esse comportamento não surgiu agora. Na década de 1960, o psicólogo britânico Peter Wason apresentou estudos sobre o chamado viés de confirmação. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Temos tendência a buscar informações que reforcem aquilo em que já acreditamos e ignorar o que ameaça nossas crenças. Décadas depois, a teoria ganhou ainda mais força em tempos de internet e algoritmos, porque as plataformas aprenderam exatamente do que gostamos e passaram a nos entregar doses constantes de validação.

Futebol e política talvez sejam os exemplos mais evidentes. Quem acredita que Neymar deveria estar na seleção procura estatísticas, lances brilhantes, gols decisivos e partidas memoráveis para sustentar esse ponto de vista. Quem discorda recorre às lesões, às polêmicas e até à vida pessoal do jogador para justificar a posição oposta. Pouca gente realmente muda de ideia no meio do caminho. Em geral, apenas colecionamos argumentos para defender o que já pensávamos antes. Conversamos pensando na tréplica, e não ouvindo o outro.

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Na política, o fenômeno ganha contornos ainda mais perigosos. Muitas vezes abrimos mão da racionalidade para defender líderes, partidos ou ideologias. Ignoramos defeitos evidentes quando eles vêm de alguém com quem concordamos e somos implacáveis com erros idênticos cometidos pelo lado oposto. Não raro, transformamos figuras públicas em ídolos ou vilões absolutos, como se ninguém fosse capaz de ter virtudes e defeitos ao mesmo tempo.

A ciência explica esse comportamento, mas talvez o impacto mais preocupante esteja fora dos estudos acadêmicos. Está nas relações humanas. Está na dificuldade crescente de conversar sem hostilidade, de ouvir sem interromper, de conviver sem rotular. Estamos formando pessoas que sabem bloquear, cancelar e atacar, mas que desaprenderam a dialogar. E uma sociedade que perde a capacidade de conviver com a diferença corre o risco de ficar cada vez mais intolerante, mais isolada e, principalmente, mais pobre de pensamento.