A Gaúcha de Jussara

Esperava uma ouvinte, mas era uma amiga que eu não conhecia, mas com a qual falo todos os dias. Gaúcha / Reprodução

Jornalistas estão acostumados a contar histórias. Se são boas ou ruins, positivas ou negativas, depende dos fatos. Um mesmo projeto de lei noticiado pode inclusive ser benéfico para alguns e péssimo para outros. Não é juízo de valor que cabe a nós, mensageiros, mas sim a informação. Alguns têm a missão ainda mais complexa de analisar e opinar sobre o que impacta a vida das pessoas. Digo que é mais difícil porque também depende de como o público recebe e é afetado pela notícia.

Também na semana que passou apresentamos o Gaúcha Atualidade no Largo Glênio Peres. Era nosso Dia D. Daquelas experiências que sempre nos deixam felizes, que incluem a conversa com os ouvintes, pessoalmente. Em meio a outros que lá estavam, uma me chamou e fui ao seu encontro, com o programa ao vivo. Quando começamos a falar, a dona Jussara não controlou a emoção. Moradora de Eldorado do Sul, ela teve a casa invadida pela enchente de 2024. Dois metros e trinta centímetros. A marca que muitos carregam. A emoção era porque ela teve na Gaúcha sua companhia de informação naquele momento e porque agora estava reconstruindo – a casa e a vida. Falar na rádio foi marcante para ela depois de tudo. A dona Jussara me quebrou. Esperava uma ouvinte, mas era uma amiga que eu não conhecia, mas com a qual falo todos os dias. Essa é a grandeza do encontro olho no olho com o nosso público.

O rádio, uma caixa de onde sai áudio que transmite emoção e que foi se atualizando ao longo do tempo, ignorando quando dizem que é um meio que vai morrer. A Gaúcha, uma rádio de quase 100 anos, se transforma a cada dia. Faz 18 anos que anunciávamos a ida para o FM. Depois disso veio muita coisa e uma atualização do jornalismo, cada vez mais próximo do público. Agora, a expansão para o digital e uma nova Gaúcha, a de Passo Fundo. Porque a dona Jussara representa muitos ouvintes e nós queremos estar onde eles estão.