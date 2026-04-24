Um caminho perigoso

Após a morte da ex-mulher, o PM Cristiano Domingues Francisco teria utilizado IA para clonar a voz dela e enganar os ex-sogros. Renan Mattos / Agencia RBS

Inegavelmente, a Inteligência Artificial já é parte das nossas vidas. Não é plataforma, não é moda, não é passageiro. É ferramenta estrutural. Aumenta produtividade, automatiza processos, cria em segundos, resolve problemas complexos, auxilia na medicina e até faz companhia para quem só quer jogar conversa fora. O uso indiscriminado, no entanto, tende a transformar de forma profunda, e potencialmente perigosa, as relações humanas. Não falo apenas do fim de profissões ou da erosão do pensamento crítico, mas de algo mais delicado: a confiança.

Nesta semana, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica decidiu investigar o Google por utilizar conteúdo jornalístico em seus resultados de IA sem autorização dos autores. É um movimento importante diante de um ambiente que, até aqui, operava como uma espécie de terra sem lei, sem sanções e, principalmente, sem a ética como a conhecemos no mundo humano.

Ser contrário à Inteligência Artificial é inútil. E, muito longe disso, eu sou lover, não hater. Precisamos nos letrar, entender e evoluir com ela, ainda que essa seja a revolução mais veloz que já testemunhamos. A internet chegou aos poucos até se consolidar. A IA não pediu licença, arrombou as portas. Nem o ser humano mais ágil conseguiria se adaptar no mesmo ritmo.

O ponto agora, com ferramentas acessíveis a quase todos e evoluindo em tempo real, é reconfigurar a nossa percepção. Desconfiar passa a ser uma habilidade essencial. Se antes o alerta era para o trote telefônico, hoje é para algo muito mais sofisticado: desconfiar da imagem, da voz, do que está diante dos nossos olhos, ou dos nossos ouvidos.

Nesta semana, o repórter Eduardo Paganella mostrou o uso de um áudio gerado por IA no caso da família Aguiar. Segundo a investigação, o material foi utilizado pelo ex-companheiro de uma das vítimas para enganar os pais dela. É estarrecedor pensar que um casal de idosos abriu a porta de casa porque acreditou estar ouvindo a voz da filha. Se houve dúvida no primeiro instante, ela foi rapidamente vencida por algo que sempre foi inquestionável: a familiaridade da voz. Foram levados a uma armadilha.

Quando a tecnologia consegue reproduzir não apenas palavras, mas entonação, emoção e identidade, ela deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ocupar um território sensível da experiência humana. Aquele em que confiamos sem precisar verificar.