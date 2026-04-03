Troca de delegado e prazo para conclusão da investigação: como a Polícia Civil trabalha no caso de agricultor morto em Pelotas

Marcos Nörnberg foi morto durante abordagem da Brigada Militar à sua casa na madrugada de 15 de janeiro. Divulgação / Arquivo pessoal

Enquanto a investigação da Brigada Militar apontou que não houve crime na abordagem feita na madrugada de 15 de janeiro em Pelotas, matando o agricultor Marcos Nörnberg, o inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído. A previsão é que a conclusão seja conhecida no dia 20 deste mês.

Chamou atenção a saída da delegada Walquíria Meder, que comandava a investigação. Ela saiu do caso na última terça-feira (31) e será substituída por Gabriel Borges.

O chefe da Polícia Civil gaúcha respondeu com um "não" à pergunta da coluna se ela saiu por alguma discordância, já que não é comum desembarcar de um caso rumoroso como este se não houver algum ruído. Heraldo Guerreiro inclusive disse que se dá muito bem com Walquíria, já que os dois trabalharam juntos há alguns anos em Capão da Canoa e descartou algum descontentamento. Walquíria não tem falado sobre o que motivou o pedido.

— Foi um caso grave e estamos tendo todo o cuidado com o inquérito. Todas as questões serão devidamente esclarecidas até o dia 20 de abril, quando enviaremos o inquérito policial à Justiça e prestaremos todas as informações à imprensa — afirmou o chefe de Polícia.

Família Aguiar

Heraldo Guerreiro também avaliou o andamento das investigações do caso da família Aguiar, desaparecida há mais de dois meses, e afirma que a conclusão também será em abril.