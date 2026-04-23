"Tá muito claro que esse projeto vai passar": confira visões de deputados gaúchos sobre o fim da escala 6x1

Com a votação unânime da constitucionalidade do projeto que trata do fim da escala de trabalho 6x1, o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (23) ouviu dois parlamentares gaúchos sobre o tema. Lucas Redecker, do PSD, e Daiana Santos, do PCdoB, apresentaram visões distintas sobre a possibilidade de aplicação da nova regra. Redecker acredita que a grande preocupação é que a medida gere desemprego, já que entende que algumas empresas não terão condições de contratar mais gente e vão acabar fechando. Já Daiana ressaltou que algumas empresas já fizeram esse movimento e que não houve os prejuízos de que se fala. Confira a íntegra do debate:
As propostas de emenda à Constituição são de autoria de Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG).
Nesta etapa, os parlamentares não analisam o mérito da proposta, mas apenas dizem se ela atende aos requisitos constitucionais e legais para seguir tramitando — a chamada admissibilidade.
O que acontece agora
A partir dessa aprovação na CCJ, as duas PECs passam a tramitar como um texto só.
A proposta agora precisa ser analisada em dois momentos:
- em Comissão Especial
- pelo plenário da Casa
Em seguida, o Senado terá de discutir o assunto.