"Tá muito claro que esse projeto vai passar": confira visões de deputados gaúchos sobre o fim da escala 6x1

Com a votação unânime da constitucionalidade do projeto que trata do fim da escala de trabalho 6x1, o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (23) ouviu dois parlamentares gaúchos sobre o tema. Lucas Redecker, do PSD, e Daiana Santos, do PCdoB, apresentaram visões distintas sobre a possibilidade de aplicação da nova regra. Redecker acredita que a grande preocupação é que a medida gere desemprego, já que entende que algumas empresas não terão condições de contratar mais gente e vão acabar fechando. Já Daiana ressaltou que algumas empresas já fizeram esse movimento e que não houve os prejuízos de que se fala. Confira a íntegra do debate: