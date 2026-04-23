"Tá muito claro que esse projeto vai passar": confira visões de deputados gaúchos sobre o fim da escala 6x1

Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

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A partir dessa aprovação na CCJ da Câmara dos Deputados, as duas PECs passam a tramitar como um texto só. As propostas de emenda à Constituição são de autoria de Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG)

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