Senado deixa de ser rainha da Inglaterra ao rejeitar indicado de Lula para o Supremo

Jorge Messias foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas rejeitado no plenário do Senado. WILTON JUNIOR / Estadão Conteúdo

O Senado, que sempre serviu de palco para teatro nas sabatinas com indicados ao Supremo Tribunal Federal, hoje resolveu ser criterioso. Ao rejeitar o nome de Jorge Messias, os senadores surpreenderam.

Mesmo muito questionados, outros nomes passaram no crivo ao longo dos anos. Alguns ficaram horas respondendo senadores, mas, no final, sempre houve aprovação.

Todos sabiam que o nome de Messias não era o esperado nem o favorito, mas a derrota de Lula é gigantesca quando o plenário diz "não".

Messias paga uma conta que é do governo. O ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, por exemplo, foi aprovado mesmo tendo essa relação privada e tendo menos experiência que Messias, além de um currículo muito mais pobre.