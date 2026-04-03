Quem são as vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas em Capão da Canoa

As quatro vítimas da queda de um avião em Capão da Canoa, nesta sexta-feira (3), foram identificadas. Os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o sócio da empresa de aviação a que pertencia a aeronave, Renan Saes, e o piloto Nelio Maria Batista Pessanha morreram no acidente desta manhã .

Déborah e Luis eram os sócios e administradores da tradicional Feira de Ibitinga. A prefeitura confirmou que a aeronave partiu de São Paulo.

O acidente

O avião de pequeno porte caiu por volta das 11h sobre uma área residencial na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, próximo ao cruzamento com a Rua Rio Pardo, em Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Conforme a Brigada Militar, o monomotor estaria voando em baixa altitude quando começou a perder altura e caiu sobre uma edificação. A Defesa Civil informou que um restaurante funcionava no local, mas estava fechado no momento do acidente. Moradores de uma casa ao lado foram resgatados sem ferimentos.