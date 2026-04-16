Polícia Civil precisará de mais tempo para concluir inquérito da morte de agricultor em Pelotas

Marcos Nörnberg foi morto a tiros por agentes da Brigada Militar na madrugada de 15 de janeiro. Divulgação / Arquivo pessoal

Após prever a conclusão até o dia 20 de abril, agora a Polícia Civil afirma que precisará de um prazo maior para analisar as circunstâncias da morte do agricultor Marcos Nörnberg. O agricultor foi morto em casa, na madrugada de 15 de janeiro, durante operação da Brigada Militar. A espera será necessária porque se entende que é preciso fazer a reconstituição do que aconteceu. Para isso, os peritos precisam ter lido toda a investigação feita até agora, e não foi dada uma data por parte do Instituto-Geral de Perícias. A Polícia Civil agora trabalha com a possibilidade de encerrar o inquérito em maio.

Há algumas semanas o comando da PC trocou o delegado à frente do caso para garantir que a proximidade da responsável anterior não comprometesse a isenção.

Já o Inquérito Policial Militar apontou que não houve crime dos policiais envolvidos na ação. O Ministério Público, nesta semana, pediu mais diligências.

Relembre o caso

O fato aconteceu na madrugada de 15 de janeiro. De acordo com a esposa da vítima, o casal estava dormindo quando percebeu movimentação no pátio da propriedade, localizada na Estrada da Cascata. Marcos teria saído para verificar e, em seguida, ela ouviu gritos e disparos. O homem morreu no local.

A Polícia Civil confirmou que se tratava de uma ação da Brigada Militar e que os agentes estavam em busca de uma quadrilha da região. O comandante-geral da Brigada Militar (BM) à época, Cláudio Feoli, admitiu que houve um "grande equívoco" na ação.