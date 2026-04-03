Os mandamentos do Supremo 

Agora, o presidente do Supremo, Edson Fachin, tenta emplacar um documento que sirva como bússola para a corte. Antonio Augusto/STF / Divulgação

Não me iludo quando dizem que algo poderia ser resolvido com bom senso. Simplesmente não dá para confiar no bom senso. E não é porque as pessoas são más, mas porque cada um carrega seu viés, sua história, sua bagagem. Somos resultado do que vivemos. Em uma mesma família há visões opostas moldadas por traumas e alegrias muito particulares.

Por isso, não confio no bom senso, nem mesmo na mais alta corte do país.

Chegou a hora de os ministros do Supremo Tribunal Federal precisarem de um guia de ética claro, escrito, público. Algo que funcione como limite objetivo, e não como expectativa subjetiva.

Não é admissível que um integrante do STF ande no avião de um empresário que tem relação direta com interesses ligados à sua esfera familiar. Ainda que tudo seja absolutamente legal, não é aceitável. A Justiça não pode conviver com zonas cinzentas.

Em outro caso, teve uma carona para assistir à final da Libertadores. Fica a pergunta. Com salários elevados e uma série de benefícios, um ministro do Supremo não pode arcar com suas próprias despesas? Não pode pegar um voo comercial? Não se trata apenas do fato, mas do símbolo.

Também há mensagens e relações que seguem mal explicadas. Negar ou tratar como ilusão não parece suficiente diante de registros que vieram a público. Transparência não é opcional para quem ocupa esse tipo de função.

Agora, o presidente do Supremo, Edson Fachin, tenta emplacar um documento que sirva como bússola para a corte. Há divisão interna. Alguns ministros consideram desnecessário. Outros veem com naturalidade. Mas o ponto central permanece. O bom senso não basta.

É hora de o Supremo se enxergar ao lado da população, e não acima dela. De lembrar que seus integrantes são brasileiros como qualquer outro, e não figuras intocáveis, protegidas por uma distância conveniente.

Os dez mandamentos do Supremo não serão estes. Mas poderiam começar assim: