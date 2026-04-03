"O nível de exigência quanto ao distanciamento é maior", diz delegada afastada do Caso Nörnberg

Produtor rural Marcos Nörnberg foi morto no dia 15 de janeiro em Pelotas. Divulgação / Arquivo pessoal

A delegada afastada do caso Nörnberg, Walquíria Meder, se pronunciou pela primeira vez sobre os motivos da saída do comando do inquérito da Polícia Civil.

A decisão se deu após acordo entre ela e a chefia de Polícia, que entendeu que nesta fase da investigação seria melhor ter um delegado de fora da rotina da cidade. Ela estava há mais de 70 dias à frente do inquérito.

Benéfica para a integração entre Polícia Civil e Brigada Militar, essa proximidade agora poderia prejudicar o resultado.

"Na etapa final, quando se forma o juízo sobre a responsabilização, o nível de exigência quanto ao distanciamento é maior. Por isso eu concluí que o mais adequado seria que essa análise fosse feita por alguém sem vínculo com a região e com os envolvidos", afirmou.

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Confira a íntegra da resposta de Walquíria Meder:

"Não há uma motivação específica para o meu pedido de afastamento. Eu conduzi toda a fase de coleta de provas, que é mais técnica, com procedimentos padronizados e controle formal, o que garante a isenção.

Na etapa final, quando se forma o juízo sobre a responsabilização, o nível de exigência quanto ao distanciamento é maior. Por isso eu concluí que o mais adequado seria que essa análise fosse feita por alguém sem vínculo com a região e com os envolvidos. Levei essa questão aos meus diretores, e eles concordaram que seria positivo para garantir a higidez do procedimento.