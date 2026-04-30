Marcada reconstituição da morte de agricultor em ação da Brigada Militar de Pelotas

Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

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