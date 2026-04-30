Marcada reconstituição da morte de agricultor em ação da Brigada Militar de Pelotas

Nörnberg foi morto durante uma operação na madrugada no dia 15 de janeiro, em Pelotas. Divulgação / Arquivo pessoal

A reconstituição da abordagem que terminou na morte do agricultor Marcos Nörnberg, em janeiro deste ano, já tem data para acontecer. Nos dias 12 e 13 de maio, equipes do Instituto Geral de Perícias vão refazer a cena. Para isso, era preciso que os laudos estivessem concluídos e que fossem analisados por toda a equipe técnica do IGP. Essa etapa é parte da investigação da Polícia Civil. O inquérito tem previsão de ser concluído ao longo do mês, depois de alguns adiamentos e mudança de delegado.

A ideia da Corregedoria da Brigada Militar também era fazer a simulação da madrugada de 15 de janeiro, mas a conclusão foi feita antes disso, apontando que não houve crime dos 18 policiais envolvidos na ação. A família da vítima chegou a falar em pedir a federalização do caso.

Na quarta-feira (29), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o governador Eduardo Leite falou sobre as investigações e ressaltou que Polícia Civil e Brigada Militar têm autonomia para seguir sem intervenção externa e que acredita que as duas instituições, além de Ministério Público e Justiça, estejam fazendo seu trabalho para garantir que a justiça seja feita.