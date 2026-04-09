“Mais do que impeachment, prisão”, avalia Romeu Zema sobre relação de ministros do Supremo com dono do banco Master

Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e em 2024. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente-executiva de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

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