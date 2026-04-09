“Mais do que impeachment, prisão”, avalia Romeu Zema sobre relação de ministros do Supremo com dono do banco Master

Uma das bandeiras da direita tem sido bater no que considera abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Começou com a atuação de Alexandre de Moraes nos julgamentos de 8 de Janeiro, mas essa cruzada ganhou força e adesão de cidadãos a partir dos escândalos conhecidos após as operações que envolvem o Banco Master.

As viagens de Dias Toffoli e Moraes, além do contrato milionário de Daniel Vorcaro com o escritório da esposa do ministro, têm poucas explicações até o momento. As duas assessorias pouco falam ou desmentem os dados que vêm à tona sem apresentar justificativas, somente desmerecendo as informações.

Essa bandeira também é levantada por Romeu Zema, recém-saído do governo de Minas Gerais para concorrer à presidência da República pelo Novo. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta quinta-feira (09), Zema afirmou que mais do que impeachment, tem que se falar na prisão de ministros, se referindo a essas relações ainda não explicadas no caso Master. O político afirmou que atitudes como essas não têm a ver com ser servidor público, mas com enriquecer às custas do serviço.

Ele defende idade mínima de 55 ou 60 anos para ser ministro.

— Ser ministro do Supremo Tribunal Federal é semelhante a ser Papa — comparou, afirmando que seria necessário ter de 20 a 30 anos de magistratura, e não “ter sido advogado do presidente”. Também disse que limitaria os mandatos em até oito anos, além de propor o fim de decisões monocráticas.

Essas mudanças não são atribuição do presidente e precisariam ser aprovadas pelo Congresso.

Ex-governador de Minhas Gerais está em Porto Alegre para participar do Fórum da Liberdade. Duda Fortes / Agencia RBS