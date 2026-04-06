“Além de tantas coisas, o PT roubou o futuro do Brasil”: Caiado atira para todos os lados para tentar chamar atenção do eleitor e ter chance de ir ao segundo turno

O Gaúcha Atualidade começou uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência em outubro de 2026. Ronaldo Caiado, nome escolhido por Gilberto Kassab, pelo PSD, ressaltou algumas vezes que a eleição não está definida, embora as pesquisas apontem polarização, mais uma vez. Caiado rechaçou a ideia de que Flávio Bolsonaro e Lula dominem o cenário e disse que no primeiro turno o cenário está aberto para que os partidos apresentem seus candidatos.

Em Flávio, com quem disputa votos da direita, Caiado praticamente não bateu, já com Lula, o pré-candidato foi mais forte. Ao citar casos de corrupção, o ex-governador de Goiás disse que o PT roubou, além de outras coisas, o futuro do Brasil.

Mesmo negando a polarização, Caiado voltou a defender a pacificação do país. Assim como no dia de seu anúncio, afirmou que o caminho da paz é pela anistia aos condenados por tentativa de golpe após as eleições de 2022. Ele diz acreditar que talvez o cidadão não entenda nesses termos, mas que “o brasileiro quer paz na família dele, não quer mais briga”, e isso só aconteceria com a “anistia ampla, geral e irrestrita para que esse episódio seja apagado de vez”.