A reação de Edegar Pretto à entrevista do presidente nacional do PT

Edegar Pretto reafirma que seria a melhor opção para encabeçar a chapa à esquerda no Estado. Eduardo Rocha / Divulgação

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores foi claro, em entrevista à Rádio Gaúcha, que quer palanque único em prol da reeleição de Lula no Rio Grande do Sul. A ideia de Edinho Silva não é mistério para ninguém. Com receio de perder apoio do PDT, de Carlos Lupi, o PT quer unir os dois partidos aqui no Estado.

No entanto, embora Edinho diga que o diretório nacional não fará intervenção no estadual, alguém terá de ceder. O pré-candidato até agora, Edegar Pretto, ouviu atentamente a entrevista e respondeu à coluna que segue acreditando que será cabeça de chapa nas eleições de outubro. “Tenho certeza de que vendo os números das últimas pesquisas e a evolução das candidaturas até o período das convenções partidárias, em 20 de julho, teremos amadurecido as conversas com nosso campo e estaremos fortalecidos. Seguimos!”.

Confira a resposta na íntegra:

A fala do Edinho é exatamente no sentido das nossas últimas conversas… Nesse momento a eleição do presidente Lula é importantíssima para o Brasil e pro mundo, e estamos de acordo nisso, que não tem nada mais importante que a democracia. Concordamos também. Mas o PT do Rio Grande entende que o melhor para o presidente Lula é uma candidatura 100% conectada ao projeto nacional no Rio Grande do Sul.

E, como tenho dito, minha candidatura é uma construção democrática, coletiva, definida por unanimidade pelo PT e conta com o apoio de outros cinco partidos do campo democrático que estão alinhadas com a nossa tática.

Ao contrário do que tentaram plantar nos últimos dias, ficou claro que o presidente Edinho respeita e valoriza a democracia e por isso não está trabalhando com a possibilidade de uma intervenção, mas sim no sentido do convencimento, da mesma forma que o PT do Rio Grande do Sul tem feito. Tenho certeza de que vendo os números das últimas pesquisas e a evolução das candidaturas até o período das convenções partidárias, em 20 de julho, teremos amadurecido as conversas com nosso campo e estaremos fortalecidos. Seguimos!