A crueldade dos golpistas não tem limite

Não basta dar um golpe, eles procuram os mais vulneráveis. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Essa semana, na redação, contávamos a uma jovem aprendiz que acaba de chegar à maioridade como funcionavam as locadoras. O ritual de ir, passar pelos corredores olhando as caixas das fitas e, depois, dos DVDs, todos separados por gênero. Ela jura que ficou encantada. Ficou imaginando a Netflix física, dentro de uma sala comercial.

Tive saudade de ter menos tecnologia à disposição da dispersão. Não que não passasse horas até conseguir escolher os filmes alugados no fim de semana, mas tinha um gosto diferente. Não que eu não ame o conforto do controle remoto e do sofá, ao contrário.

Sou uma encantada, mas também refém das novidades. Saudade de não estar conectada e ao alcance de uma mensagem no WhatsApp, mas também feliz de viver na era da facilidade de contato e comunicação. Gosto de folhear o papel, se eu quiser, mas de ter a opção do aplicativo.

Mais do que de nostalgia, quero falar de uma praga que se espalha e nos persegue. Eles agiam nos tempos analógicos, mas estão insuportáveis agora. Dia desses recebi vin-te-e-du-as ligações em um único dia. Quase uma por hora. Se fosse telemarketing acho que já estaria até feliz e aceitando. Refiro-me na verdade sobre os golpistas, que migraram dos bilhetes premiados para a crueldade sem limites.

Não basta dar um golpe, eles procuram os mais vulneráveis. Idosos são alvo fácil, ainda mais com o discurso emotivo que assumem. Ligam, mandam mensagem, oferecem crédito fácil, dizem que sequestraram seus netos. Não que eu espere escrúpulos de estelionatários, mas nessa última semana se descobriu um grupo que chamava os velhinhos para o escritório, em Porto Alegre, e colocava gotas de sabe-se lá o que no café, dopando suas vítimas. Pessoas que tiveram dados vazados e, muitas vezes desesperadas, buscavam crédito sem pré-aprovação. A cadeia do golpe é muito mais profunda do que podemos ver.

As vítimas, muitas vezes envergonhadas, se escondem, não mostram sua história, não registram boletim de ocorrência. Se por um lado os crimes cometidos presencialmente diminuíram, as estatísticas do estelionato são desconhecidas ou muito abaixo da realidade. Os idosos são presa preferencial, mas não são os únicos. Muitos jovens também passam por situações parecidas. Familiares de pacientes internados, a mesma coisa. Pessoas com processos e que os falsos advogados abordam, idem. Eles conseguem, sem fiscalização, emular números na tela do celular de quem recebe a ligação e simular uma central bancária, nos fazendo acreditar.