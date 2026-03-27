Será que não conseguimos mais rolar a tela sem atacar quem discorda de nós?

Viramos respondedores de opiniões dos outros. deagreez / adobe.stock.com

Nunca foi tão fácil ter opinião. E nunca foi tão difícil sustentar uma. Ouvir virou comportamento de luxo. Ser ouvido, para continuar a conversa, é uma raridade.

Viramos respondedores de opiniões dos outros. Para retrucar, para ter razão, para pegar a vírgula com a qual não concordamos e focar nela para seguir a discussão. Viramos arena, não palco de ideias. Se for nas redes sociais, fazemos isso como leões.

Imagina que loucura ver uma foto de alguém com uma roupa que achamos feia e simplesmente seguir rolando a tela, sem parar para comentar que o look estava estranho. A caixa de comentários de cada publicação parece ter um ímã forte, especialmente para os que esquecem dos bons modos de convivência, achando que na rede social não tem ninguém do outro lado e que podem ofender como bem entendem.

As redes, aliás, são cheias de especialistas. Agora é a vez dos que sabem muito sobre Irã, mas cuja política internacional entrou no radar há alguns meses. Geopolítica, guerras, tudo isso é discutido com certezas absolutas. Quem discordar é ignorante, chato, bolsonarista ou lulista, gremista ou colorado. Todo mundo sabe. Todo mundo crava. Todo mundo tem lado e convicção inabalável.

Esse pessoal é barulhento a ponto de acharmos que são maiores do que realmente são. Aparece quem reage primeiro. Quem simplifica mais. Quem fala mais alto. A opinião vem muito antes do entendimento.

O que quero trazer aqui é que, mesmo com tantas evidências que eu mesma reconheço, ainda acredito que o ambiente real pode ser melhor. Que as conversas podem fluir, que os debates podem ser construtivos, que as opiniões não precisam ser definitivas e imutáveis. Dialogar pode nos fazer aprender, ponderar e pensar além da própria realidade.

Não ter uma opinião dura não quer dizer ausência de posicionamento. Pode ser senso crítico, equilíbrio, necessidade de apurar mais. Esse extravasamento da vida digital para a vida real tem efeito direto no debate público e na política. Estamos em pleno ano eleitoral e podemos, ao menos, tentar não radicalizar ou rotular pensamentos e reações.