Sem reconstituição, BM pretende concluir inquérito sobre morte de produtor rural em Pelotas ainda nesta semana

Produtor rural, feirante e pai de família, Marcos Nörnberg era conhecido na comunidade pelo vínculo com a terra e pela dedicação à família. Divulgação / Arquivo pessoal

O inquérito da Brigada Militar sobre a morte do agricultor Marcos Nörnberg, morto dentro de casa por brigadianos em Pelotas, no sul do Estado, deve ser concluído ainda nesta semana, sem reconstituição do crime. O prazo para prorrogação especial para a investigação termina nesta terça-feira (31) e previa a simulação do que ocorreu na madrugada de 15 de janeiro.

No entanto, a corporação entende que já há elementos suficientes para finalizar a apuração, e a reconstituição não será realizada.

Relembre o caso

O produtor de morangos Marcos Nörnberg, 48 anos, foi morto durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas em 15 de janeiro de 2026. Os 18 policiais envolvidos na ação estão afastados temporariamente.

As investigações indicam que os policiais seguiram uma pista errada dada por criminosos presos pela Polícia do Paraná. Eles indicaram o endereço de Nörnberg como sendo um depósito de armas e drogas na zona rural de Pelotas.

Por volta das 3h da madrugada de 15 de janeiro, o agricultor notou a presença de homens no entorno da casa e reagiu imaginando que fossem criminosos. Gravação de câmeras de segurança indicam que houve 18 disparos durante a ação — dois seriam do agricultor contra os policiais. Depoimentos, áudios e perícias apontam a possibilidade de ele ter sido executado após ser atingido por um tiro fatal quando já estava caído.

Quem era Marcos Nörnberg