Andressa Xavier

Investigação
Notícia

Sem reconstituição, BM pretende concluir inquérito sobre morte de produtor rural em Pelotas ainda nesta semana

Prazo para prorrogação especial para a investigação termina nesta terça-feira e previa a simulação do que ocorreu na madrugada de 15 de janeiro

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