Se pensar no PSD do futuro, Kassab deve escolher Eduardo Leite para concorrer à Presidência da República

Kassab, à esquerda, em evento com o governador Eduardo Leite. Mauricio Tonetto / Divulgação

A disputa interna para escolher o candidato a presidente pelo PSD tem sido uma montanha russa. Ratinho Júnior, considerado até anteontem o favorito, saiu da disputa, e sobraram os governadores de Goiás e do Rio Grande do Sul. Embora entenda que no cenário atual coloque Ronaldo Caiado à frente, penso que se Gilberto Kassab quiser construir um caminho de futuro, deveria escolher Eduardo Leite. Caiado atinge mais o eleitor da direita, mas muito pelo rebote dos que eventualmente não queiram apostar em Flávio Bolsonaro. Já Leite pode trazer outro público, menos radicalizado e mais moderado. Além de ser uma vitrine importante pensando em 2030, quando só Deus sabe como o Brasil estará politicamente.

Ontem, o governador Eduardo Leite anunciou que só sairá do cargo no Palácio Piratini se for para concorrer à Presidência da República. Leite, portanto, confirma que, se não disputar o Planalto, não irá disputar uma vaga no Senado nem dará espaço para o vice, Gabriel Souza (MDB), comandar o Estado durante a campanha eleitoral.

Em vídeo publicado no Instagram, Eduardo Leite comunicou a decisão de permanecer no cargo caso seja preterido por Gilberto Kassab na disputa interna do PSD, que tem ainda o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no páreo. ]