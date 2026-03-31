Qual é a chance de Eduardo Leite mudar de partido para tentar concorrer à presidência ainda em 2026

O desejo de Roberto Freire de que Eduardo Leite saia do PSD agora, por enquanto, é somente uma vontade mesmo. Freire comandou o Cidadania por décadas e tem defendido publicamente o nome do governador gaúcho como candidato à presidência da República. Com a decisão de Gilberto Kassab por Ronaldo Caiado , o desejo agora era que Leite migrasse para a federação PSDB/Cidadania.

Eduardo Leite não tem falado sobre o assunto, mas a percepção dentro do partido é que ele não fará esse movimento. Ao mesmo tempo, Aécio Neves, líder do PSDB, não esconde que gostaria que Leite tivesse ficado no antigo partido. A janela partidária termina no próximo fim de semana. A mudança, além de remota, teria que ser feita a jato.