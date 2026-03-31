Andressa Xavier

Polarização persiste
Notícia

Primeiro discurso de Ronaldo Caiado mostra que Eduardo Leite tinha razão 

Governador do RS, magoado pela decisão de Kassab, esqueceu até mesmo de cumprimentar Caiado, mas fez a avaliação correta sobre os rumos da eleição. A política no Brasil tem mesmo odiado a moderação

Andressa Xavier

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