Primeiro discurso de Ronaldo Caiado mostra que Eduardo Leite tinha razão 

Eduardo Leite disse que agora irá se dedicar integralmente para fazer seu sucessor no RS. Mauricio Tonetto / Divulgação

Não precisou mais do que uma primeira fala do escolhido de Gilberto Kassab para Eduardo Leite ter razão na avaliação que fez. Ronaldo Caiado, agora pré-candidato à presidência da República pelo PSD, começou dizendo que é possível desarmar a polarização. Na sequência, porém, prometeu anistia ampla, geral e irrestrita, citando inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria beneficiado com a medida – que precisa ser aprovada pelo Congresso.

Caiado assume um discurso fácil da direita de que a anistia pacificaria o país. Ao mesmo tempo, critica Flávio Bolsonaro pelo que considera falta de experiência no Executivo, e Lula, cutucando no momento sensível para a economia brasileira.