Primeiro discurso de Ronaldo Caiado mostra que Eduardo Leite tinha razão 

Não precisou mais do que uma primeira fala do escolhido de Gilberto Kassab para Eduardo Leite ter razão na avaliação que fez. Ronaldo Caiado, agora pré-candidato à presidência da República pelo PSD, começou dizendo que é possível desarmar a polarização. Na sequência, porém, prometeu anistia ampla, geral e irrestrita, citando inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria beneficiado com a medida – que precisa ser aprovada pelo Congresso.
Caiado assume um discurso fácil da direita de que a anistia pacificaria o país. Ao mesmo tempo, critica Flávio Bolsonaro pelo que considera falta de experiência no Executivo, e Lula, cutucando no momento sensível para a economia brasileira.
Essa rápida exposição já dá motivos para Eduardo Leite usar o bordão “eu avisei” que a polarização, ou até a radicalização, não serão vencidas pelo seu partido. Ao contrário, serão alimentadas. Leite, magoado pela decisão de Kassab, esqueceu até mesmo de cumprimentar Caiado, mas fez a avaliação correta sobre os rumos da eleição. A política no Brasil tem mesmo odiado a moderação.