"Nada definido, é especulação", diz Leite sobre suposta definição de candidato a presidente no PSD

A informação do jornalista Merval Pereira, da GloboNews, de que o PSD escolheu Ratinho Jr. como candidato à presidência, mexeu com a política gaúcha neste começo de sexta-feira.
O governador Eduardo Leite não só concorre dentro do partido como também lançou o próprio nome na semana passada, em publicação nas redes sociais. Leite tem se colocado como pré-candidato, mesmo que essa definição oficial não tenha vindo até agora. A coluna procurou Leite, que negou tal definição.
"Nada definido. É especulação. Reconheço que o Ratinho tenha a preferência, especialmente por mais tempo de partido. Mas a definição deve ocorrer entre a próxima semana e a seguinte", disse o governador do Rio Grande do Sul.
A coluna apurou que outro pré-candidato, Ronaldo Caiado, também não foi avisado de uma definição.
"Não fui informado. Estamos aguardando o pronunciamento do Kassab", afirmou o governador de Goiás.
Publicamente o próprio Ratinho não confirma, assim como Gilberto Kassab tem reafirmado que a decisão só sairá no dia 28 de março.
Nos cenários de pesquisas, faltando seis meses para as eleições, Ratinho tem se saído melhor que os outros em disputas simuladas com os candidatos de outros partidos. Caiado aparece na sequência e, por fim, Eduardo Leite.