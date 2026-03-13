"Nada definido, é especulação", diz Leite sobre suposta definição de candidato a presidente no PSD

Eduardo Leite, governador do RS e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD Neimar De Cesero / Agencia RBS

A informação do jornalista Merval Pereira, da GloboNews, de que o PSD escolheu Ratinho Jr. como candidato à presidência, mexeu com a política gaúcha neste começo de sexta-feira.

O governador Eduardo Leite não só concorre dentro do partido como também lançou o próprio nome na semana passada, em publicação nas redes sociais. Leite tem se colocado como pré-candidato, mesmo que essa definição oficial não tenha vindo até agora. A coluna procurou Leite, que negou tal definição.

"Nada definido. É especulação. Reconheço que o Ratinho tenha a preferência, especialmente por mais tempo de partido. Mas a definição deve ocorrer entre a próxima semana e a seguinte", disse o governador do Rio Grande do Sul.

A coluna apurou que outro pré-candidato, Ronaldo Caiado, também não foi avisado de uma definição.

"Não fui informado. Estamos aguardando o pronunciamento do Kassab", afirmou o governador de Goiás.

Publicamente o próprio Ratinho não confirma, assim como Gilberto Kassab tem reafirmado que a decisão só sairá no dia 28 de março.