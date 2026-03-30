Leite foi avisado por Kassab de que Caiado será o candidato do PSD à Presidência

O nome de Eduardo Leite tinha crescido em importância nos últimos dias , depois da desistência de Ratinho Júnior, como candidato de um novo perfil, que pudesse trazer eleitores de diferentes espectros. No entanto, pesou na decisão de Kassab agradar parlamentares de direita não alinhados com a família Bolsonaro.

Ratinho Júnior anunciou a desistência no dia 23 de março. O nome do paranaense era cotado em discussões internas do PSD para as eleições presidenciais deste ano. Com a saída do governador do Paraná, Leite entrou em campo para tentar convencer Gilberto Kassab. Leite desembarcou cedo em São Paulo na quarta-feira (25). Ocupou o tempo dando entrevistas para dizer ao Brasil que se considerava apto a disputar a vaga com Caiado, usando como justificativa o fato de ser um liberal e de transitar em setores da centro-esquerda e da direita.