Guerra no Irã deve mudar planos de viagens ou Copa do Mundo?

Por mais distante que possa parecer, o ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irã afeta o dia a dia pelo mundo todo. Desde o planejamento de viagens, passando pelos custos de combustíveis e chegando até a Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (12), o Gaúcha Atualidade entrevistou o economista e professor da The George Washington University Maurício Moura para abordar o cenário no mundo e as principais consequências para as nossas vidas.
Na conversa, Maurício falou a respeito das dúvidas em torno das motivações para a guerra e as possíveis consequências do inevitável aumento de preços.
Além disso, o professor também tratou sobre a provável classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Na sua visão, essa decisão poderia servir de base legal para justificar uma intervenção de Trump ao Brasil.