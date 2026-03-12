Guerra no Irã deve mudar planos de viagens ou Copa do Mundo?

Por mais distante que possa parecer, o ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel ao Irã afeta o dia a dia pelo mundo todo. Desde o planejamento de viagens, passando pelos custos de combustíveis e chegando até a Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (12), o Gaúcha Atualidade entrevistou o economista e professor da The George Washington University Maurício Moura para abordar o cenário no mundo e as principais consequências para as nossas vidas.