Escanteado no PP, Ernani Polo avalia trocar de partido para ser vice de Gabriel Souza

Polo (PP), que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Leite, pode migrar para a legenda do governador. Celso Bender / Assembleia Legislativa/Divulgação

As negociações para Ernani Polo deixar o PP, migrar para o PSD e concorrer como vice de Gabriel Souza (MDB) avançaram nos últimos dias e, entre parte dos envolvidos, já é dada como certa a transferência. Polo ainda não se manifestou publicamente sobre o tema.

Polo é considerado o vice ideal entre integrantes da pré-candidatura de Gabriel Souza para avançar sobre eleitores mais à direita e ligados ao agronegócio. O objetivo com Polo é dar mais força para Gabriel Souza na disputa deste eleitorado com o oponente Luciano Zucco (PL).

— Polo atrai parcela significativa do empresariado e do agronegócio, além de receber apoios de muitos integrantes do Progressistas — disse à coluna uma fonte que participa das negociações.

Polo, caso migre para o PSD, pode ser acompanhado de outros progressistas importantes. O deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, foi um dos convidados para trocar o PP pelo PSD.

Polo chegou a se lançar como pré-candidato ao governo do Estado, em meio a uma disputa interna no PP sobre os rumos da legenda nas eleições de 2026. Em fevereiro, o grupo comandado pelo presidente do PP gaúcho, Covatti Filho, ganhou a disputa e encaminhou a aliança do Progressistas com Zucco (PL). Nesta segunda (16), a aliança foi oficializada.

Partido de Leite, o PSD também espera atrair para as suas fileiras, nos próximos dias, integrantes do PSB, como o deputado estadual Elton Weber e o deputado federal Heitor Schuch. A janela partidária – período em que os políticos podem trocar de partido sem perderem os seus cargos – vai até o dia 3 de abril.

Os partidos que estão com Gabriel Souza

A candidatura de Gabriel Souza reúne, até o momento, cinco partidos: MDB, PSD, União Brasil, PRD e Solidariedade. A aliança, contudo, pode diminuir, caso o TSE aceite o pedido de formação de federação entre União Brasil e Progressistas (PP).

Neste cenário, União Brasil e Progressistas passariam, eleitoralmente, a funcionar como uma única sigla que, no caso Rio Grande do Sul, teria os rumos definidos pelo PP – que já anunciou apoio a Luciano Zucco (PL). Assim, em se confirmando a federação, o tempo de TV do União Brasil ficaria com Zucco (PL) e não com Gabriel Souza (MDB).