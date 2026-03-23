Dois casos com mais de 60 dias de investigação e que ainda precisam de respostas contundentes da segurança gaúcha

Depois de uma prorrogação especial para concluir o inquérito policial militar, ainda não há novidades no caso Marcos Nörnberg, o agricultor morto em casa, na zona rural de Pelotas, durante abordagem da Brigada Militar. A reconstituição não foi marcada e, segundo a BM, ainda faltam laudos do Instituto-Geral de Perícias. É uma demora absurda para um caso tão rumoroso como foi aquele que deixou os gaúchos esperando respostas desde o dia 15 de janeiro. Sabemos que uma das linhas de investigação é de legítima defesa dos policiais, já que o homem os recebeu a tiros, pensando que se tratava de um assalto, afinal eram 18 homens, de madrugada, em um local privado e, depois se entendeu, errado. A viúva diz que ainda espera uma resposta, mas aguarda à margem de tudo, sem informações ou atualizações que merecia receber.