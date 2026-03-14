Bolsonaro já deveria estar em casa faz muito tempo

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Sergio Lima / AFP

Se não fosse por uma queda de braço imaginária travada por Alexandre de Moraes, o ex-presidente já estaria em casa. Há inúmeros casos de crimes graves em que os acusados cumprem prisão domiciliar ou mesmo caminham pelas ruas com suas tornozeleiras eletrônicas. Poderia citar até mesmo o ex-ministro Augusto Heleno, do mesmo caso pelo qual Bolsonaro foi condenado.

Precisa de uma internação para que se entenda a gravidade da situação de saúde do ex-presidente, embora vários pedidos tenham sido feitos. Irredutível, o ministro parece ter prazer de mantê-lo na Papudinha. As crises de soluço não são o soluço a que estamos acostumados eventualmente.

Soma-se a isso a idade avançada, outros problemas de saúde já conhecidos. Agora, a situação se agrava, mas espero que haja tempo de essa decisão ser revista quando Bolsonaro tiver alta.