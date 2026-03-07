As mil e uma noites de Vorcaro

Daniel Vorcaro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4). Banco Master / Divulgação

Entre as histórias de As Mil e Uma Noites, poucas são tão lembradas quanto a de Ali Babá e os quarenta ladrões. Mas o personagem que melhor explica a moral da história não é o herói. É seu irmão. Cassim, o irmão do personagem principal, já era rico quando descobriu de onde vinham algumas moedas de ouro que apareciam na casa do irmão mais pobre. Não resistiu à curiosidade e à cobiça. Invadiu a famosa caverna dos quarenta ladrões.

Diante das montanhas de ouro, perdeu a medida. Quis levar tudo. Encheu sacos, imaginou mais sacos, pensou em quantos ainda caberiam. Na hora de sair, dependia apenas da frase mágica: “Abre-te, sésamo”. Trapalhão e atordoado pela própria ambição, esqueceu as palavras. Ficou preso na caverna.

Cassim vivia de aparência e da riqueza da esposa. Para a sociedade, era bem-sucedido. Para a história, ocupou o rodapé das páginas do livro. Virou o personagem que, rico demais, quis ainda mais riqueza e acabou morto. Achou que, no atalho, ficaria mais poderoso. Não contava com os quarenta ladrões, que não aceitavam ser enganados. O conto atravessou séculos justamente por isso: não fala apenas de ladrões e tesouros, mas da fraqueza humana diante do dinheiro fácil.

O ouro o deixou cego. Assim como Daniel Vorcaro, o banqueiro superpoderoso e cheio de amigos. O homem que pagou casas luxuosas, carros, viagens e caronas em jatinhos privados. Em mensagens que vieram a público, aparece também bancando encontros com mulheres estrangeiras que não falavam português e, por isso, não poderiam relatar o conteúdo das conversas privadas. Mesmo esse sistema supostamente seguro acabou exposto em mensagens de WhatsApp encontradas nos diversos celulares de Vorcaro.

Até mesmo diálogos íntimos com a namorada acabaram escancarados. A vergonha pública não se limita à fraude financeira que hoje cerca o caso. Há conversa de mafioso. Há ameaças. Há relações estranhas.

O subsolo dessa história, ou a caverna dos quarenta ladrões, aparece quando surge a ideia de simular um assalto para “dar um pau”, como ele próprio escreveu, em um jornalista. Manipuladas como são, as redes sociais assistiram à formação de uma milícia digital contra os mensageiros. É preciso entender que esses canais e perfis de bolha muitas vezes mentem ou dizem apenas o que queremos ouvir. Criam identificação, mas também instrumentalizam os ingênuos.