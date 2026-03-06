Alexandre de Moraes precisa explicar não só para a população, mas para os investigadores, sua ligação com Daniel Vorcaro

Alexandre de Moraes, ministro do STF, nega que conversou com Vorcaro. Sophia Santos / STF / Divulgação

Para além de personagem que determinou a prisão de Jair Bolsonaro no caso da trama golpista e dividiu as opiniões, Alexandre de Moraes agora protagoniza um escândalo ainda maior do que as ligações de Toffoli com o banqueiro em derrocada nos últimos meses, Daniel Vorcaro. Não são caronas, não são conversas aleatórias. É gravíssimo que, prestes a ser preso, Vorcaro tenha procurado logo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Carece de muitas respostas do porquê Moraes respondeu com mensagens de visualização única, que não podem ser printadas da tela.

O mesmo Moraes que já negou ligações com Vorcaro. O mesmo que debochou publicamente, numa espécie de jogral combinado com o colega Dias Toffoli, das regras de conduta que o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, quer fazer avançar, como se fossem pobres coitados forçados a servir ao Supremo. O mesmo que, no escritório da família, tem um contrato milionário com o dono do Master.

Alexandre de Moraes deve explicações aos brasileiros e aos investigadores, mesmo sendo um ministro do STF. Vamos ver se o Procurador-Geral da República, que espera os trâmites para ser colega de Moraes, dará andamento a alguma ação.