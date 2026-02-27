Quebra de sigilo de Lulinha seria considerada ainda mais grave se o Brasil tivesse terceira opção

De qualquer forma, ter Lulinha no foco é grave, mas seria muito mais se o Brasil não estivesse tão radicalizado entre dois extremos. Se houvesse uma terceira opção eleitoral, não veríamos uma disputa por quem está menos metido em confusão. Hoje, de um lado vemos lulistas apontando para Eduardo Bolsonaro ou os outros filhos do ex-presidente. Do outro, bolsonaristas enchem a boca para falar de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha. Se os brasileiros não ficassem somente entre essas duas famílias, se sentiria mais apto a criticar sem paixões.