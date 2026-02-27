Não queremos flores 

O machismo que todos nós carregamos, até os que acham que não, mais do que maltratar, tem matado. Gabriel Renner / Arte ZH

Não me entendam mal, senhoras e senhores floristas. Escrevo simbolicamente, mas não sou contra rosas vermelhas e muito menos bombons. Adoro buquês de flores do campo e enfeito minha casa com elas. Só que na semana que vem, quando todos estiverem homenageando as mulheres pelo seu dia, não são flores que espero. Especialmente dos que nada fazem ao longo do ano e no dia 8 de março viram românticos. Não precisamos de românticos. Precisamos de feministas. Antes que você abandone este texto achando que se trata de ideologia, peço que fique e me deixe explicar, sem ranço de esquerda ou direita.

Sei que muitos movimentos que lutam por direitos acabam trazendo mais antipatia do que informação sobre o que os move, seja pela forma como fazem isso ou por querer gritar em vez de dialogar. Ser feminista não é odiar homens nem lutar contra o sexo oposto. Ao contrário, precisamos contar com os homens nessa causa. É defender direitos e a vida de mulheres para que elas possam ser livres com seus corpos, profissões e escolhas. Não se deixem levar pelos estereótipos de que uma feminista não se casa ou que quer derrubar estruturas. Historicamente mulheres precisaram mesmo gritar para serem ouvidas. Precisam provar em dobro que são capazes de ocupar papéis que até poucos anos ainda eram exclusividade masculina.

O machismo que todos nós carregamos, até os que acham que não, mais do que maltratar, tem matado. Falamos bastante dos casos de feminicídio, mas é preciso voltar alguns passos para fortalecer mulheres e não deixá-las à mercê de relacionamentos ou da sorte de ter alguma oportunidade. Algumas formas de ser feminista são bem fáceis, e vou listar abaixo.

Nas empresas: pagar às mulheres o mesmo salário que seus pares homens recebem. Contratar candidatas mesmo que elas queiram ser mães e que por isso precisem ficar alguns meses afastadas. Ter espaço e tempo para que puérperas tirem leite para armazenamento. Entender que pais também podem precisar se afastar para cuidar dos filhos, e não sempre a mãe. Oferecer oportunidades, mesmo que ache que ela não vai aceitar por algum motivo pessoal. Deixe-a ter a chance de decidir.

Com crianças: dê as mesmas tarefas para meninos e meninas. Ensine os meninos a respeitar os nãos e a lidar com frustrações. Ensine meninas a não aceitar violência. Dê exemplos claros disso.

Aos parceiros: não ajudem nas tarefas da casa, dividam. Adultos funcionais fazem sua parte, não precisam de orientações ou de alguém explicando como fazer.

Aos covardes: tentem conhecer seus limites antes de se relacionar com uma pessoa. Tratem-se, busquem autoconhecimento, aprendam a ouvir negativas.

Às mulheres: julguem menos. Tenham empatia.