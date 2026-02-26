Citado nas anotações de Flávio Bolsonaro, Onyx Lorenzoni responde se será candidato nas eleições de 2026

Em âmbito nacional, Onyx trabalha pela candidatura de Flávio Bolsonaro para presidente da República Jeff Botega / Agencia RBS

As anotações esquecidas por Flávio Bolsonaro e divulgadas na quarta-feira (25), citam o lembrete de falar com Onyx Lorenzoni. Para quem leu o documento, havia a dúvida se a conversa seria sobre a possibilidade de contar com o ex-ministro como vice ou candidato ao Senado. O cenário mais provável seria o da segunda opção. A coluna procurou Onyx para entender se ele de fato está disponível para concorrer a uma das vagas do Rio Grande do Sul para senador. O político saiu do PL e está há poucos meses no PP.

Ele me respondeu que conversa semanalmente não somente com Flávio, mas também com Eduardo Bolsonaro, e que está trabalhando pela candidatura de Flávio à presidência, como fez com Jair Bolsonaro nas últimas duas eleições. Após um “ano sabático” depois da eleição que disputou e foi ao segundo turno, quando Eduardo Leite foi reeleito, Onyx diz que se dedica a um projeto pelo futuro do Estado.

— Lidero uma grande equipe que está buscando as melhores práticas de gestão e as melhores experiências do Brasil e do mundo. Ficará pronto no final de março, com previsão de apresentação pública pelo Progressistas próximo à Páscoa. Estou vibrando e entusiasmado com os resultados produzidos pelo time — afirmou.

Sobre ser candidato, ele ainda não abre qual é o plano para 2026.