A entrevista que explica o começo da decadência do príncipe Andrew e suas ligações com Epstein

Andrew foi preso na quinta-feira (19), em investigação sobre vazamento de documentos confidenciais. TOBY MELVILLE / POOL/AFP

O então príncipe Andrew foi flagrado passeando com Jeffrey Epstein em pleno Central Park, em 2010, mesmo depois de as investigações sobre o bilionário por exploração sexual já terem vindo a público. A imagem correu o mundo. Antes disso, uma infinidade de fotos e registros mostrava Epstein cercado de gente influente. Durante anos, o adjetivo mais usado para descrevê-lo era excêntrico. O financista enigmático, milionário, amigo de poderosos. Com o avanço das denúncias, o entendimento foi mudando até que a palavra correta se impôs: criminoso.

Andrew não estava sozinho. As festinhas reuniam artistas, políticos, cientistas e intelectuais. Woody Allen, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton são alguns dos nomes que aparecem em registros e agendas que vieram à tona, demonstrando o quilate das relações cultivadas por Epstein. Isso não significa que todos tenham cometido crimes, mas revela que frequentavam uma das mansões mais disputadas de Manhattan, com andares destinados a orgias e paredes adornadas por porta-retratos com personalidades mundiais. O prestígio social funcionava como escudo e como moeda.

A derrocada pública de Andrew não começou agora. Em 2019, em uma tentativa de limpar a própria imagem, ele concedeu uma entrevista à BBC. Queria se defender das acusações de que teria mantido relações sexuais com uma adolescente recrutada por Epstein. O efeito foi devastador. Em vez de convencer, soou frio, arrogante, desconectado da gravidade do caso. O filme Scoop, ou A Grande Entrevista, retrata esse momento específico de maneira muito interessante e ajuda a entender esse caso.

Dias depois da entrevista, Andrew foi afastado das funções oficiais e destituído de títulos militares e patronatos. O filho mais novo da rainha Elizabeth II tornou-se um problema institucional. Agora, aos 66 anos, volta ao noticiário sob suspeita de ter compartilhado informações confidenciais de governo. A realeza, acostumada a protocolos e silêncios, viu-se arrastada para um terreno onde explicações formais já não bastam.

A casa de Epstein respirava exploração sexual de menores. O entra e sai de meninas era constante. Muitas eram atraídas com promessas vagas de trabalho ou ajuda financeira. Depois de abusadas, eram descartadas e substituídas por outras, ainda mais jovens. Na mansão do Upper East Side, onde luxo e poder se misturavam, a violência era rotina escondida sob lustres e tapetes persas.

O escândalo não é apenas sobre um príncipe que caiu em desgraça. É sobre redes de proteção, silêncio conveniente e a facilidade com que poder e dinheiro constroem cortinas de fumaça. Por trás dos sobrenomes ilustres e dos convites disputados, havia vítimas sem título, sem palácio e sem proteção. São elas que dão a real dimensão dessa história. Elas, enfim, estão sendo ouvidas.